Здравствуйте! В начале лета опубликовала пост, в котором разместила свою интерьерную работу в технике “пэчворк”, а именно, чехол на диванную подушку “Замок из песка”. Посмотреть эту работу можно здесь. Там же можно посмотреть видеоурок, по которому я училась вязать “пэчворк”.

интересная подборка на knitka.ru !!!

Подборка схем и описаний для вязания красивых пледов из квадратных мотивов

Вязала в этой технике первый раз. Понравилось. И, что не менее важно, понравилось не только мне. Племянница тоже захотела чехольчик на подушку в этой же технике.

Купили пряжу и я приступила к работе.

Второй чехол отличается от первого по целому ряду параметров. Поэтому я и решила опубликовать пост об этой работе. Может, кому-либо и пригодятся мои наработки.

Автор работы Lorislav GR , ссылка на оригинальный пост.

Первое отличие новой работы от предыдущей:

“Замок из песка” связан из шерсти с акрилом в двух оттенках, а “Карусель” – из хлопка с акрилом в одном оттенке.

Второе отличие:

В “Замке из песка” центральная петля на всех квадратах направлена в одну сторону – влево. А в “Карусели” – в первом ряду влево, в следующем ряду – вправо. И далее чередуются эти ряды. Всё это хорошо будет видно на фотографиях.

Также придумала, как всё это вязать без отрыва нити. Мне совершенно не хотелось искать в YouTube видео с объяснением процесса вывязывания разнонаправленных квадратов без отрыва нити. Поэтому немного подумала и разработала удобный для себя (подчёркиваю, для себя!!) способ, которым поделюсь с рукодельницами.

Если кто знает более простой способ, буду рада советам и подсказкам.

Теперь обо всём этом более подробно.

Подушка – 39,5х39,5см.

Чехол – 37х37см.

Пряжа – ALIZE Cotton Gold Plus multicolor, цвет: № 52175, 200м/100г (55% хлопок, 45% акрил).

Инструменты: спицы ADDI № 3/60; крючок PONY № 2.

1 квадрат – 7,4х7,4см.

Вес 1 квадрата – 5г.

Количество петель: 31 петля (по 15 петель на сторону).

Всего: 50 квадратов (по 25шт. на каждую сторону).

Вес изделия – 280г.

Для клапана кармана провязать 1 ряд крючком № 2 – 75 ст. без накида. Далее вязать 75 ст. с накидом на высоту 7,5см. Из-за того, что пряжа толстая, ст. без накида давали очень грубое полотно. Пришлось клапан кармана вязать ст. с накидом, хотя мне это не очень понравилось.

Петли для пуговиц – 8 в.п.

Пряжа:

Пряжа меня разочаровала. По качеству – хорошая, но расцветка – не очень. Бледновата, как будто много раз стиранная. Когда заказывали, то на сайте интернет-магазина она была поярче. А получила и огорчилась. Как цвет детской неожиданности. Но делать нечего, купили – надо вязать. В полуфабрикатном виде она была ещё менее презентабельная. А собрала всё вместе – вроде бы и ничего.

Племяннице отправила фото – ей чехол понравился. Сказала, что в собранном виде смотрится гораздо лучше. Я, наверное, слишком предвзято отношусь к этой работе. Но всё, что от меня зависело, я выполнила и, думаю, неплохо. Хотя привыкла гармонично сочетать саму работу и качество пряжи, и её цвет. Но покупка в интернете – это лотерея. Не всегда угадаешь, если не можешь увидеть.

Схема расположения квадратов:

И пара фото, как это выглядит на практике.

Верхняя кромка квадрата – обычные кромочные, правая кромка – узелковый край

А на этом фото видно, как я подцепляла перемычки петель в узелковом крае.

Здесь показан набор петель из обычных кромочных.

И фото готовой работы.

Постараюсь более подробно объяснить, почему я вязала именно так, как обозначено на схеме. Конечно, без наглядных примеров это будет сложновато, но я попробую. “Пэчворк” начинается с изнаночного ряда. Рассмотрим первый квадрат.

На схеме он крайний правый в нижнем ряду. Сначала мы обычным способом набираем нечётное количество петель. Затем вяжем 1-й ряд, который и будет изнаночным. А рельефная центральная петля формируется в чётных рядах. И в этом квадрате по левой кромке вяжу обычную кромочную, а по правой – узелковый край. Чуть ниже поясню, почему. 1-й квадрат связан. На спице осталась 1 петля.

По обычным кромочным набираем половину петель. Причём набираем за ближнюю к нам полупетлю. В этом случае место соединения квадратов будет плоским, не грубым, без выраженного рубца на изнаночной стороне. В уголке квадрата набираем центральную петлю, а затем, с помощью крючка, набираем воздушные петли на вторую половину квадрата.

И вяжем так же, как и первый квадрат: левая кромка – обычные кромочные, правая – узелковый край. Довязываем все 5 квадратов. И теперь нам нужно без отрыва нити перейти на следующий ряд полотна, при этом изменив направление центральной петли. На спицах у нас 1 петля, которая будет центральной.

Снова при помощи крючка набираем воздушные петли на половину квадрата. А теперь вступают в дело кромочные петли узелкового края. На фото процесса видно, как я подцепляю спицей перемычки кромочных петель, и таким образом добираю вторую половину петель квадрата.

Если бы вместо узелкового края я вязала обычные кромочные, то во втором ряду полотна набор петель происходил бы не по лицу, а по изнанке, что, во первых, дало бы некрасивый шов на лицевой стороне, а во вторых, переместил бы рабочую нить с правого конца спиц налево.

А как мы помним, 1-й ряд квадрата должен быть изнаночным. Значит, рабочая нить должна быть справа. Поэтому по изнаночной стороне сначала провязываем воздушные петли, затем формируем центральную петлю, которая таким образом меняет направление. И далее вяжем петли перемычек от узелкового края. Получается такое же плоское и не грубое соединение. При этом не забываем по одной стороне вязать обычные кромочные, а по другой – узелковый край.

Что касается узелкового края с обеих сторон, то для перемещения рабочей нити по лицевой стороне квадрата влево нужно не просто заводить спицу под перемычки, а набирать петли через эти перемычки. Если при вязании шалей, когда используется тонкая пряжа, это практически не заметно, то в моём случае с толстой хлопковой пряжей это будет выглядеть очень грубо. Поэтому я и придумала для себя такую схему. Надеюсь, объяснила более-менее понятно.