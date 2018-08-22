Мастер - класс по вязанию пинеток без шва

вяжем пинетки спицами без шва

Мастер – класс по вязанию пинеток на 4-х спицах без шва. Пряжа Пехорка “Детский каприз” в 2 нити, спицы № 2,5. Расход пряжи 35гр. Длина подошвы 9-10см.

Описание пинеток без шва

Набираем 40 петель, замыкаем круг, вяжем резинкой 1*1 на высоту 7см (24 круга).

вяжем пинетки спицами без шва

Далее выделяем центральные 9 петель, их будем вязать лицевыми, остальные петли, как и прежде, резинкой 1*1. Провязываем 1 круг. По бокам от центральной части пинетки делаем прибавки по 1 петле с каждой стороны в каждом ряду. Добавленные петли вяжем резинкой 1*1.

вяжем пинетки спицами без шва

Вяжем 16 кругов, в итоге на спицах 72 петли.
Далее вяжем только центральные 9 петель, постепенно присоединяя к ним остальные (отложенные) петли. Для этого в конце лицевых рядов вяжем 2 петли вместе лицевой (9-я и 10-я петли), а в конце изнаночных рядов – 2 петли вместе изнаночной.

вяжем пинетки спицами без шва

Чтобы подошва пинетки имела нужную форму, я провязывала 2 раза с каждой стороны по 2 петли, 1 раз – 3 петли вместе.Т.е. 1-я убавка – 2 петли вместе, 2-я убавка – 2 петли вместе, 3-я убавка – 3 петли вместе, 4-я убавка – как 1-я и т.д. Таким образом закрываем по 27 петель с каждой стороны. Останется 9 центральных петель и 9 отложенных петель. Их сшиваем между собой трикотажным швом “петля в петлю”.

вяжем пинетки спицами без шва

Пинетки готовы! Очень удобные, я такие вязала своим деткам, теперь вяжу в подарок.

Фото готовых пинеток без шва

вяжем пинетки спицами без шва

вяжем пинетки спицами без шва

Комментарии

валентина
22.08.18
спасибо , все понятно
Аноним
23.08.18
Большое спасибо
Косолапова Галина
24.08.18
спасибо описание понятное
елена
25.08.18
очень красивая шаль хочу связать
Фрида
02.09.18
Спасибо огромное,описание очень понятно и доступно свяжу обязательно внучку.
Аноним
04.10.18
спасибо.
Ольга
08.10.18
Спасибо! Еще не вязала, но пинетки без шва очень понравились! Спасибо Олге Гусевой за понятное описание! ПРОБУЮ!
Анна
19.10.18
Большое спасибо, вяжущего в руку, супер!
Аноним
01.11.18
Класс
Аноним
21.11.18
Спасибо огромное очень удобно.
Ольга
03.01.19
Спасибо. Здорово. Всё понятно.
Елена
27.01.19
Спасибо. Очень милые.
Юля
06.02.19
Ничего не поняла, куда прибавляем, где центральная часть..
Елена
26.03.19
Очень красивые,спасибо что делитесь с нами.
Аноним
15.07.19
Непонятная концовка.
Любовь
15.08.19
Большое спасибо,очень просто и понятно описано
Аноним
21.03.21
Классные носочки
Елена! Спасибо!
17.04.21
Все получилось петля в петлю.
Аноним
03.05.21
Класс
Алла
03.06.21
Красивые следки свяжу своей внучке
Татьяна
31.10.21
Связала пинетки без шва,все получилось. Очень понятно объяснено,простая схема
Аноним
19.11.21
Очень красиво
Ольга
30.01.22
Спасибо. Описание очень понятное, я, как мега новичок связала их. Но у меня вышли совсем неудобные
Life lover
14.01.23
Очень симпатично, очень понятно. Связала за пару часов. Спасибо большое

