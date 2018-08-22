Мастер – класс по вязанию пинеток на 4-х спицах без шва. Пряжа Пехорка “Детский каприз” в 2 нити, спицы № 2,5. Расход пряжи 35гр. Длина подошвы 9-10см.

Описание пинеток без шва

Набираем 40 петель, замыкаем круг, вяжем резинкой 1*1 на высоту 7см (24 круга).

Пинетки спицами для новорожденных

Далее выделяем центральные 9 петель, их будем вязать лицевыми, остальные петли, как и прежде, резинкой 1*1. Провязываем 1 круг. По бокам от центральной части пинетки делаем прибавки по 1 петле с каждой стороны в каждом ряду. Добавленные петли вяжем резинкой 1*1.

Вяжем 16 кругов, в итоге на спицах 72 петли.

Далее вяжем только центральные 9 петель, постепенно присоединяя к ним остальные (отложенные) петли. Для этого в конце лицевых рядов вяжем 2 петли вместе лицевой (9-я и 10-я петли), а в конце изнаночных рядов – 2 петли вместе изнаночной.

Чтобы подошва пинетки имела нужную форму, я провязывала 2 раза с каждой стороны по 2 петли, 1 раз – 3 петли вместе.Т.е. 1-я убавка – 2 петли вместе, 2-я убавка – 2 петли вместе, 3-я убавка – 3 петли вместе, 4-я убавка – как 1-я и т.д. Таким образом закрываем по 27 петель с каждой стороны. Останется 9 центральных петель и 9 отложенных петель. Их сшиваем между собой трикотажным швом “петля в петлю”.

Пинетки готовы! Очень удобные, я такие вязала своим деткам, теперь вяжу в подарок.

Фото готовых пинеток без шва

источник